رفع تمثال لجلال طالباني لنصبه دون موافقات رسمية في كركوك

العراق - (د ب أ):

أعلن قائد أمني عراقي ،اليوم الجمعة، عن رفع تمثال يخلد الرئيس العراقي جلال طالباني، كان قد تم نصبه في قلعة كركوك التاريخية لعدم حصول موافقات مسبقة على نصبه.

وقال اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب قائد عمليات فرض القانون في كركوك، للصحفيين "إن جلال هو رئيس سابق للعراق، ورمز من رموز البلاد وقدم الكثير والجميع يعلم بإنجازاته، وهو شخصية مرموقة ومحبوبة من قبل جميع العراقيين على حد سواء بمختلف قومياتهم ودياناتهم".

وأضاف "أن ماحدث ليلة أمس بنصب تمثال للرئيس جلال طالباني كان بدون موافقات رسمية، وبدون علم مقر قيادة فرض القانون، وأيضاً بدون علم وموافقة المراجع العليا في بغداد، ولم يكن لمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك علماً به، وانما كان تصرف شخصي من قبل عقيد في قيادة شرطة كركوك بالتنسيق مع أحد المقاولين".

وذكر "أن هذا الاجراء يحمل شقين؛ الأول ،أنه لم تكن هناك موافقات رسمية لنصب تذكار للرئيس الراحل، أما النقطة الثانية المكان الذي وضع فيه التمثال هو مكان لا يليق بشخص ورمز من رموز العراق، ومن يريد أن ينصب نصبا تذكاريا لرئيس الجمهورية، يجب أن تكون بموافقات رسمية وباحتفالية رسمية يحضرها كل السياسيين وقادة عسكريون وممثلون من جميع الجهات وممثل من الحكومة الاتحادية من أجل أن تكون افتتاحية هذا النصب التذكاري تليق برمز من رموز العراق".

وكانت القوات الأمنية قد رفعت ليل الأربعاء تمثال مام جلال، من قلعة كركوك بعد نصبه بساعات.

وأعلن قسم الإعلام في المركز الثاني لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، أن تمثال رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني سيتم نقله من قلعة كركوك إلى مكان آخر.