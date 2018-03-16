الجارديان: زعيم حزب العمال البريطاني يدعو للهدوء خلال التعامل مع روسيا

لندن – (أ ش أ):

تحدى زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين المنتقدين، عندما دعا إلى الهدوء خلال التعامل مع روسيا، وحذر من اتباع سياسة "عدم التسامح مع المعارضين"، وذلك بعد حادث حقن العسكري الروسي السابق سيرجي سكريبال (66 عاما) بغاز أعصاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وشبّه جيرمي الموقف المتخَذ من روسيا بسياسة عدم تسامح "مكارثية النزعة"، نسبة إلى السيناتور اليميني جوزيف مكارثي، حيث دخلت (المكارثية) قاموس السياسة لتعني الاضطهاد والملاحقة من قبل الدولة لمن يعتنق فكرًا مناوئًا لها.

وحث زعيم حزب العمال - في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية - الحكومة لاتباع نهج "مدروس وهادئ" إزاء القضية، محذرا من الانجراف نحو ما اعتبره "حربا باردة" مع روسيا.

وأوضحت الجارديان أنه تم انتقاد كوربين من قبِل بعض من أعضاء حزبه أول أمس، الأربعاء، لتبنيه ما اعتبروه "موقفا باهتا"، في خطابه أمام مجلس العموم البريطاني، والذي دعا فيه إلى انخراط فعّال مع موسكو بشأن قضية الجاسوس الروسي، وذلك بعد لحظات من صدور بيان عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وجهت فيه اللوم للرئاسة الروسية (الكرملين) بشأن تسميم سكريبال وابنته (33 عاما) سالزبوري.

وضاعف كوربين من نهجه الحذر أمس الخميس حيث أعلن أن هذا "الحادث المروع" يتطلب أولا وقبل كل شيء تحقيقا جنائيا مفصّلا ودقيقا بواسطة الجهاز الأمني والشرطي البريطاني.