السفارة الروسية تفتتح مركزا لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت سفارة روسيا في دمشق اليوم، الجمعة، افتتاح مركز لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن رئيس اللجنة الانتخابية الروسية الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق إلبروس كوتراشيف قوله "نتوقع أن يكون الإقبال مرتفعا من قبل مواطنينا"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب ارتفاع مستوى الخطر، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الراحة إلى أقصى حد ممكن للمواطنين القادمين للتصويت .

وأوضح أن الوضع الأمني في مركز الاقتراع بالسفارة الروسية في دمشق لا يزال متوترا، وذلك لأن الأعمال القتالية تقع على بعد 4 كيلومترات من سفارة الاتحاد الروسي في سوريا، مؤكدا أن مئات الأشخاص شاركوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مدينة اللاذقية ومحافظة حمص السورية.

ومن المقرر أن يتنافس في الانتخابات التي ستقام يوم 18 مارس الجاري 8 مرشحين، وهم سيرجي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وجريغوري يافلينسكي مرشح عن حزب "يابلوكو"