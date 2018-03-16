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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

01:40 م الجمعة 16 مارس 2018
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

ارشيفية

رام الله –(أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين عقب تنفيذها عملية دهم وتفتيش اليوم /الجمعة/ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من (برقين) غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد، فيما اعتقلت 4 فلسطينيين من نابلس على حاجز (زعترا) العسكري.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل - أيضا - أمين سر حركة فتح بإقليم القدس شادي مطور بعد أن داهم منزله في بيت حنينا.

وقال محامي نادي الأسير في القدس مفيد الحاج إن سلطات الاحتلال قررت الإبقاء على اعتقال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس بتمديد اعتقاله لمدة 6 أيام.

وأضاف الحاج - في بيان اليوم - أن جلسةً ستُعقد اليوم للأسير قوس في محكمة (صلح) الاحتلال في القدس للنظر في طلب التمديد.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت قوس - الليلة الماضية - بعد استدعائه للتحقيق في مركز تحقيق وتوقيف (المسكوبية).

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الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية القدس المحتلة فلسطين حركة فتح

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