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إسرائيل تتجنب تسمية روسيا في بيان إدانتها لحادثة تسمم الجاسوس سكريبال

01:25 م الجمعة 16 مارس 2018
إسرائيل تتجنب تسمية روسيا في بيان إدانتها لحادثة تسمم الجاسوس سكريبال

وزارة الخارجية الإسرائيلية

(بي بي سي):

أدانت إسرائيل حادثة تسمم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال جنوبي انجلترا من دون أن تسمي روسيا في بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ويعد هذا البيان أول رد فعل رسمي إسرائيلي على الحادثة التي وقعت في مدينة سالزبري في الرابع من مارس الجاري. ويرقد سكريبال، 66 عاما، وابنته يوليا، 33، في حالة حرجة بإحدى المستشفيات إثر تسممهما من غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي يعد من أخطر أنواع السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي.

ويقول بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل تدين بشدة الحادثة التي وقعت في بريطانيا العظمة وتأخذها على محمل الجد. ونأمل أن يتضامن المجتمع الدولي لتجنب تكرار تلك الحوادث".

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