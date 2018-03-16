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تسويات الريتز: السعودية "ستستحوذ على 35%" من حصة شركة عائلة بن لادن

01:24 م الجمعة 16 مارس 2018
تسويات الريتز: السعودية "ستستحوذ على 35%" من حصة شركة عائلة بن لادن

الامير محمد بن سلمان

(بي بي سي):

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن تستحوذ السلطات السعودية على حصة قدرها 35 بالمئة في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسويات مالية مع المحتجزين السابقين في فندق "ريتز كارلتون".

وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، الذين احتجزوا في حملة على الفساد في نوفمبر مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين في الحملة على الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مع المسؤولين.

ولم يتسن لبي بي سي على الفور الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن أو من مسؤولين سعوديين.

وتعد مجموعة بن لادن ذات الملكية العائلية، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة.

ولم تعلن السلطات السعودية سوى تفاصيل قليلة عن أسماء المحتجزين في الحملة والاتهامات الموجهة إليهم ومقدار ما تنازلوا عنه.وتشير تقارير صحفية إلى أن السلطات السعودية تريد جمع أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.

 

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