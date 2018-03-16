محكمة كمبودية ترفض الإفراج بكفالة عن صحفيين اثنين متهمين بالتجسس

بنوم بنه - (د ب أ):

رفضت المحكمة العليا في كمبوديا الافراج بكفالة عن اثنين من الصحفيين من "إذاعة آسيا الحرة" يواجهان اتهامات بالتجسس.

وألقت السلطات الكمبودية القبض على أون شين ويانج سوتيارين في نوفمبر الماضي، بتهمة محاولة إقامة استوديو لانتاج أغاني "كاروكي" في دار ضيافة بالعاصمة بنوم بنه، لكن تم اتهامهما لاحقا بالتجسس.

وحال إدانتهما، يمكن أن يواجهان عقوبة بالسجن ما بين سبع و15 عاما.

ويتهم الاثنان بمحاولة إقامة استوديو لإذاعة أسيا الحرة التي تمولها الولايات المتحدة، والتي أغلقت مكتبها داخل البلاد في سبتمبر في أعقاب حملة إعلامية صارمة.

وقال كيو فاني، محامي الدفاع عن الصحفيين لوكالة الانباء الالمانية، إن موكليه بريئان، مؤكدا عدم وجود دليل على ارتكابهما جريمة.

وأضاف "تلك الاتهامات غير عادلة. لم يرتكب موكلاي الجريمة، التي يواجهان اتهامات بسببها وليس هناك أي دليل موضوعي ضدهما".

وشجب معلقون الاتهامات ضد الاثنين، قائلين إن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف إلى تكميم الصحفيين الذين ينتقدون السلطات.

واتهمت السلطات أيضا الصحفي والمخرج الاسترالي، جيمس ريكتسون بالتجسس في قضية منفصلة.