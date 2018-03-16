موسكو تدرس فرض عقوبات على واشنطن

موسكو- (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها، وذلك من خلال توسيع (القائمة السوداء) الخاصة بالمواطنين الأمريكيين فيها.

وأضاف ريابكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة - أن موسكو تدرس اتخاذ إجراءات تتعلق بفرض عقوبات جديدة على الولايات المتحدة، موضحا أن فرض تلك العقوبات لم يضف جديدا للتقييم الروسي لسلوك الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات التي ستفرضها موسكو على واشنطن لا تتعلق بحقيقة الاتهامات بتدخل روسيا (المزعوم) في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أمس الخميس، فرض عقوبات على 5 كيانات و19 مواطنا روسيا لعلاقتهم بأنشطة سيبرانية (أنشطة عدائية عبر الإنترنت)، بزعم تدخلهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكان من بين المستهدَفين من العقوبات الأمريكية الأخيرة (وكالة أبحاث الإنترنت) الروسية، وشركتان تابعتان لها، إلى جانب 13 روسيًا في هذه الهيئة.