الدفاع الأفغانية: مقتل 45 مسلحا في عمليات برية وجوية بمختلف أنحاء أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 45 مسلحا وإصابة 32 آخرين خلال عمليات عسكرية جرت في عدة أقاليم بأفغانستان.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الأفغانية، ونقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن العمليات البرية والجوية تم تنفيذها في أقاليم نانجارهار وكونار بروان وغازني وارداك وقندهار وزابل وأوروزجان وفرح وبادجيس وفارياب ونيمروز وهلمند خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 13 مسلحا قتلوا و4 آخرين أصيبوا في إقليم زابل، بينما تم تصفية 10 مسلحين وإصابة 6 آخرين في إقليم فرح.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 14 آخرين في إقليم فارياب، ومقتل 6 مسلحين وإصابة 4 آخرين في إقليم هلمند حيث تم تدمير أحد أوكار صناعة المخدرات.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن 3 مسلحين قتلوا في إقليم غازني بينما أصيب اثنان آخران، كما تم مقتل 3 مسلحين في إقليم وارداك وإصابة اثنين آخرين إلى جانب مقتل مسلحين في أوروزجان.. لافتا إلى أنه تم تدمير ثلاث دراجات نارية وعربة يمتلكها المسلحون خلال العمليات.