المرصد السوري: 42 قتيلاً في غارات روسية على الغوطة الشرقية

القاهرة - (مصراوي):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد قتلى الغارات على كفر بطنا في الغوطة الشرقية، إلى 42 مدنيًا.

وقال المرصد، إن الطائرات الروسية قتلت وأصابت عشرات المدنيين عبر استهداف مدينة سقبا، كما قصفت مناطق أخرى من الغوطة الشرقية بمادة الثيراميت، ومعارك عنيفة تدور في مدينة حمورية، مع محاولات تقدم لقوات النظام نحو مدينة سقبا، ومدينة عفرين شهدت مجزرة راح ضحيتها 18 شهيداً مدنياً بينهم 5 أطفال وأكثر من 45 جريح.

وأضاف المرصد أن الساعات الأخيرة شهدت نزوح أكثر من 2500 مدني، فسوريا قسمت اجتماعياً لأن هناك من سعيد بالقصف التركي على عفرين ويشمت بمكون من أبناء الشعب السوري، والوضع مأساوي وكارثي، والمدنيون يفرون من مساكنهم إلى المجهول، وهناك من يريد القول لهم أنه لا عودة لكم إلى قراكم أو مساكنكم وشاهدنا العلم التركي يرفرف على مبنى بلدية جنديرس.