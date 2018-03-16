نيوزيلندا تنضم لحملة الانتقادات الدولية في قضية تسميم الجاسوس الروسي وابنته

ولنجتون - (د ب أ):

انضمت نيوزيلندا إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في إدانة روسيا بشأن تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في بيان اليوم الجمعة: "رغم الشجب الدولي، فإن رد الفعل الروسي تهكمي وساخر وغير ملائم".

وأضافت: "لا يوجد توضيح بديل مقبول حتى الآن أن هذا العمل لم يصدر إلا من روسيا, ولا يوجد شك في أن روسيا لديها أسئلة جادة للإجابة عليها".

وأصدر زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس الخميس بيانا مشتركا يحمل روسيا مسؤولية استخدام غاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، 66 عاما، وابنته يوليا، 33 عاما، في مدينة ساليسبوري الإنجليزية.

قالت أردرن: "الغضب العارم في وجه الاستخدام السافر والقاسي للأسلحة الكيماوية في بلدة بريطانية مبرر للغاية".

وتابعت: "خلف هذا الهجوم إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم رجل شرطة كان في موقع الحادث، ومن المحتمل أنه هدد آخرين".

وأعلنت أردرن أيضا لوسائل الإعلام إرجاء خطط استئناف محادثات التجارة مع روسيا التي جرى تعليقها في 2014.