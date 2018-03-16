الشرطة الإندونيسية تقتل تايوانيا يشتبه أنه تاجر مخدرات

جاكرتا - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الاندونيسية قتلت شخصا يشتبه أنه تاجر مخدرات، بسبب ما يزعم من مقاومة اعتقاله.

وضبطت الشرطة 51 كيلوجراما من الميثامفيتامين واعتقلت شخصين آخرين مشتبه بهما، خلال مداهمة جرت وسط جاكرتا مساء الثلاثاء الماضي، طبقا لما قاله أرمان ديباري من الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات لوكالة "أنتارا" الحكومية للانباء.

ونقلت "أنتارا" عن ديباري قوله إن الشرطة أطلقت أعيرة نارية، نظرا لان الرجل قاوم الاعتقال وحاول الفرار.

وانتقدت جماعات حقوقية الشرطة الاندونيسية بسبب زيادة استخدامها للقوة المميتة في التعامل مع من يشتبه أنهم تجار مخدرات.

وقتلت الشرطة 80 شخصا على الاقل يشتبه أنهم تجار المخدرات عام 2017، مقارنة بـ18 العام السابق، طبقا لما ذكرته منظمة "العفو الدولية" الحقوقية.

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو قد أمر العام الماضي الشرطة بإطلاق النار على تجار المخدرات إذا قاوموا الاعتقال، في تصريحات أثارت مقارنة مع الحرب الدموية لرئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات.

وقال رئيس الشرطة الوطنية، تيتو كارنافيان إن إطلاق النار على من يشتبه أنهم من تجار المخدرات أثبت أنه رادع فعال.

يذكر أن إندونيسيا أدانت وأعدمت 18 شخصا بسبب الاتجار في المخدرات، منذ أن تولى ويدودو الرئاسة عام 2014، في تحد لدعوات دولية بالرأفة.