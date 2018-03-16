الفلبين تخطر الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

مانيلا (د ب أ):

ذكر وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو اليوم الجمعة أن بلاده قدمت إشعارا رسميا للامم المتحدة بشأن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، للاحتجاج على ما يزعم من هجمات ضد الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وأضاف كايتانو في بيان إنه تم إبلاغ الاشعار بالانسحاب من المحكمة في مذكرة دبلوماسية، تم تسليمها إلى مكتب الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في نيويورك أمس الخميس.

وتابع "قرارنا بالانسحاب من المحكمة يمثل موقفا مبدئيا ضد هؤلاء الذين يسيسون حقوق الانسان ويستخدمونها كسلاح".

وأعرب أيضا عن أسفه بأن يتم استخدام المحكمة في حملة "مدبرة جيدا" لتضليل المجتمع الدولي، لانتقاد الرئيس دوتيرتي والفلبين بتشويه وضع حقوق الانسان في البلاد".

وأضاف "هذه الحملة-يتم تنفيذها على نحو فعال من قبل عناصر تسعى لتقويض حكومتنا- لتحقيق هدفها للاطاحة بحكومتنا التي تم تشكيلها بشكل ديمقراطي".