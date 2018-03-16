ناشطون: التحالف الدولي يقصف مواقع للجيش السوري بدير الزور

دمشق - (أ ش أ):

أفاد ناشطون سوريون بتعرض مناطق تمركز للجيش السوري على الضفة الشمالية لنهر الفرات شمال مدينة دير الزور لقصف من قبل قوات التحالف الدولي.

وقال الناشطون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية "إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش في ريف الميادين شرقي محافظة دير الزور وسط قصف من الجيش السوري للمنطقة، وأنباء عن سقوط قتلى من الطرفين".

في سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 22 مدنيا في قصف للقوات التركية استهدف مدينة عفرين بشمال سوريا ، وذلك في إطار العملية العسكرية التركية.

وأضاف المرصد "أن مسلحي المعارضة المدعومة من أنقرة تمكنوا من السيطرة على المزيد من القرى بعد اشتباكات مع المسلحين الأكراد"، لافتا إلى عزم السلطات التركية إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا.

وفي المقابل أكد مسلحو الأكراد تدميرهم 3 عربات للجيش التركي ومقتل كل من كانوا فيها.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن مسلحي المعارضة من استعادة السيطرة على معظم أنحاء بلدة حمورية بالغوطة الشرقية قرب دمشق من القوات السورية بعد اشتباكات عنيفة بينهم أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

وذكر المرصد "أن مناطق عدة في الغوطة تتعرض للقصف العنيف ما أسفر عن سقوط 22 قتيلا على الأقل، وذلك بالتزامن مع مفاوضات بين وجهاء من منطقة حرستا والقوات السورية لوقف القتال ".

وفي محافظة درعا، أشار المرصد إلى أن القوات السورية جددت قصفها لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا وريفها دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، فيما قصفت المعارضة مناطق للقوات السورية في ريف السويداء الغربي.

وفي سياق آخر، أفاد المرصد بمقتل عنصرين من الجيش السوري جراء انفجار قنبلة في منطقة حضر قرب الحدود مع إسرائيل.

من جانبه أعلن التلفزيون السوري أن القوات السورية صدت هجوما لمسلحي المعارضة على مناطق خاضعة لسيطرتها في المناطق الريفية بين محافظتي إدلب وحماة.