مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 في انفجار جنوب باكستان

إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلن مسؤول حكومي باكستاني مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين إثر انفجار قوي وقع في أحد المنازل ببلدة "قلعة سيف الله" المحاذية لأفغانستان بإقليم بلوشستان جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسؤول الباكستاني قوله إن الانفجار وقع الليلة الماضية وأن "العبوة الناسفة" كان قد تم تحميلها في إحدى السيارات، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين نقلوا إلى المستشفى وتحاول السلطات معرفة سبب الانفجار.

جدير بالذكر أن إقليم بلوشستان يشهد توترات من قِبل جماعات البلوش الانفصالية التي تطالب بحصة أكبر في موارد الإقليم، ويُعتقد أن جماعات مسلحة باكستانية وأفغانية أخرى تتخذ من الإقليم ملاذاً لها.