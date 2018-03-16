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وزير الدفاع الأمريكى:لدينا ادلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية

08:15 ص الجمعة 16 مارس 2018
وزير الدفاع الأمريكى:لدينا ادلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أن واشنطن لديها أدلة على محاولة إيران التأثير على الانتخابات العراقية.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وتعد الانتخابات التشريعية العراقية 2018 هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ، ومن المقرر عقدها في 12 مايو 2018 لانتخاب 328 عضوا في مجلس النواب والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.

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