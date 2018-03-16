ماتيس يدافع عن الدعم الأمريكي للتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن

واشنطن - (أ ش أ):

دافع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن الدعم الذي تقدمه بلاده للتحالف العربي بقيادة السعودية في حربه ضد الحوثيين في اليمن.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم عن ماتيس قوله، إن الدعم الأمريكي للتحالف سيحول دون تحقيق مكاسب للحوثيين المتحالفين مع إيران الذين أطلقوا صواريخ على السعودية ، واستهدفوا سفنا تجارية وحربية قبالة ساحل اليمن.

وأوضح أن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.