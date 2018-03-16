حكومة قبرص : شركة إيني مصممة على مواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة

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أعلنت حكومة قبرص اليوم، التزام شركة (إيني) البترولية الإيطالية بمواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة، رغم معارضة تركيا القوية لذلك.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن حكومة قبرص أعلنت ذلك في بيان صدر في أعقاب اجتماع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودولديس اليوم، في روما مع لابو بيستلى نائب رئيس مجلس إدارة شركة (إيني) العملاقة.

وأضاف البيان، "أن شركة إيني مصممة على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد الموقع مع الحكومة القبرصية بإجراء عمليات حفر استكشافية في 6 مناطق قبالة قبرص، حيث أصدرت نيقوسيا تراخيص للشركة الايطالية بهذا الصدد".

وتابع أن كريستودولديس ولابو بيستلي أكدا أيضا أهمية منطقة شرق البحر المتوسط كمصدر رئيسي للغاز بالمنطقة وأوروبا بأسرها، وتجدر الإشارة إلى أن البحرية التركية قامت بأكثر من محاولة لعرقلة عمل السفن التابعة لشركة إيني شرق البحر المتوسط.​