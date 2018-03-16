البيت الأبيض : علي روسيا تحديد اذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو

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طالب البيت الأبيض روسيا تحديد إذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرس قولها ـ في إيجاز صحفي ـ "إنه يجب علي الروس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا لاعبين جيدين أم سيئين".

ولفتت إلي أن واشنطن ستتصرف بشكل صارم تجاه روسيا حتى تغير سياستها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة ، ردا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول شبه جزيرة القرم ، أن واشنطن تحاول التأثير على الوضع السياسي في موسكو في سياق الانتخابات المقبلة.