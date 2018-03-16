قاضي التحقيق العسكري اللبناني يصدر 6 قرارات اتهام في جرائم إرهابية

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أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني 6 قرارات إتهام في جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والتخطيط للتفجير بواسطة أحزمة ناسفة، واتهم في القرار الأول عبد الكريم حميد وأولاده محمود وماجد وزينب بتهمة الانتماء إلى "داعش" والتحضير لعمليات انتحارية ضد الجيش في عرسال بواسطة تفجير أحزمة ناسفة.

واتهم في القرار الثاني السوري محمد خالد برو بتهمة الانتماء الى "داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري وفي عرسال ضد الجيش اللبناني وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم في القرار الثالث كلًا من اللبنانيين طارق محمد العبيد ورضوان أحمد غازي العالي ومحمد أحمد الشيخ بتهمة الإنتماء الى "داعش" والانتقال من وادي خالد للقتال في سوريا سندا، وفي القرار اتهم الرابع السوري منذر محمود العطا بتهمة القتال في القصير في سوريا.

واتهم في القرار الخامس السوري نادر خالد السيد ورفاقه بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة في عرسال سندا المواد المذكورة أعلاه، واتهم في القرار السادس السوري ياسين العتر بتهمة المشاركة في معركة عرسال 2014، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والانتماء إلى تنظيم مسلح.

وقد أحال قاضي التحقيق العسكري اللبناني المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.