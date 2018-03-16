متحدث كردي: القصف التركي لعفرين أدى إلى تشريد 10 آلاف شخص في يومين

دمشق - (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم (قوات حماية الشعب) الكردية السورية، اليوم الخميس، أن القصف التركي لمدينة عفرين أدى إلى تشريد عشرة آلاف شخص في غضون يومين فقط.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح أن القصف التركي باستخدام الطائرات والمدفعية ضد سكان عفرين مازال مستمرا دون توقف وأجبر عشرة آلاف شخص - حتى الآن - على مغادرة منازلهم في غضون يومين.

كانت حكومة تركيا قد انتقدت بشدة مشروع قرار غير ملزم صدر عن البرلمان الأوروبي يدعو القوات التركية إلى وقف حملتها العسكرية في عفرين التي بدأت في العشرين من يناير الماضي وطالبها أيضا بسحب قواتها من المدينة.