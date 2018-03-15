الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عمليات إرهابية في الرمادي

بغداد (أ ش أ)

أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية إرهابية ضد المدنيين في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "أبطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنوا من الوصول إلى أحد المخازن التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزنكوره بمدينة الرمادي"، موضحة أنه تم ضبط أحزمة ناسفة بالمخزن كانت معدة لاستخدامها من قبل انتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق منتخبة".

وأضافت المديرية أنه تم إحباط هذه العملية الإرهابية، مشيرة إلى أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.