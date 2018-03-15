رئيس وزراء المجر: القارة الأوروبية تتعرض لغزو من المهاجرين

بودابست (أ ش أ)

زعم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن أوروبا تتعرض في الوقت الراهن لغزو من المهاجرين الأجانب.

وأضاف أوربان -في كلمة ألقاها في تجمع انتخابي حاشد بمناسبة قرب إجراء الانتخابات البرلمانية- يقول "إن المهاجرين سوف يتحولون -قريبا- إلى أغلبية تنافس السكان الأصليين للقارة الأوروبية".

وتابع أوربان في كلمته - التي أوردتها قناة (روسيا اليوم)- يقول: "إن أوروبا رفعت علامات الاستسلام أمام أفواج المهاجرين الضخمة النازحة إليها من شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع أوربان يقول: "إن شبان أوروبا سوف يأتي عليهم وقت يتحولون فيه إلى أقلية في بلادهم، وسوف يفقدون المكان الوحيد في العالم الذين يمثل وطنا بالنسبة لهم".

تجدر الإشارة إلى أن أوربان ينتهج سياسة إغلاق الحدود أمام المهاجرين بوصفها محور الحملات الانتخابية الثلاث التي خاضها للوصول إلى السلطة.