أردوغان يرفض إنهاء العملية العسكرية في عفرين

أسطنبول (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن قوات بلاده لن تغادر منطقة عفرين السورية حتى تحقق هدفها هناك، المتمثل في تطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية، التي تهدد السكان المحليين وتركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، ردًا على مطالبة البرلمان الأوروبي بوقف عملية "غصن الزيتون" في عفرين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان موجها حديثه للأوروبيين: "لا تنفعلوا بلا طائل، فنحن لن نخرج من هناك قبل تحقيق هدفنا".

وأضاف: "تم تحييد 3525 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، والأمر على وشك الانتهاء".

وأشار الرئيس التركي إلى استضافة بلاده حوالي 3.5 ملايين سوري على أراضيها.

وتساءل عن الأعباء التي تحمّلها البرلمان الأوروبي مع تركيا في ملف اللاجئين، مشددًا على أنه لا يحقّ للبرلمان الأوروبي أن ينتقد تركيا.

وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" على وشك تحقيق أهدافها.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على مشروع قرار، يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون"، الجارية في شمال سوريا ضد قوات الحماية الكردية.

ودعا القرار إلى "سحب الجنود الأتراك من عفرين" و"التركيز على إلحاق الهزيمة بالجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك إن قرار البرلمان الأوروبي ينم عن"دعم واضح للجماعة الإرهابية". كما نفى مزاعم حول استهداف المدنيين في عفرين.

كان الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين. وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا.