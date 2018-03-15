قائد عسكري: "فيلق الرحمن" يستعيد السيطرة على بلدة حمورية بالغوطة

دمشق (د ب أ)

قال قائد عسكري في غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" في منطقة الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق، إن مقاتلي المعارضة "استعادوا السيطرة" على بلدة حمورية في القطاع الغربي من الغوطة بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية السورية عليها اليوم الخميس.

وأضاف القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن " مقاتلي فيلق الرحمن حرروا بلدة حمورية بالكامل من القوات الحكومية، التي سيطرت عليها ظهر اليوم، وقتلوا العشرات من عناصر القوات الحكومية وأسروا 15 آخرين وتمكنوا من تدمير دبابتين واغتنام دبابة".

وبث فيلق الرحمن صور فيديو، قال إنها لمعارك في حمورية وتظهر جثثا للمقاتلين من الجيش السوري .

وأكد القائد العسكري " استطاعت القوات الحكومية التقدم في بلدة حمورية بعد انسحاب مسلحي الفيلق، حتى لا يعطوا مبرراً للقوات الحكومية بقصف المدينة خلال خروج الاف المدنيين من بلدة حمورية وبلدات اخرى من الغوطة ".

وكانت القوات الحكومية السورية التي يقودها العميد سهيل الحسن المعروف بالنمر وصلت أطراف بلدة حمورية وتمت السيطرة على البلدة ظهر اليوم.