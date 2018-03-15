بي بي سي تدعو لاجتماع مع إيران بسبب ملاحقة الصحفيين

نيويورك (د ب أ)

دعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى عقد اجتماع مع السلطات الإيرانية للحديث بشأن "المضايقات والاضطهاد المتواصل" لموظفيها في البلاد.

وقال جيمي أنجوس، مدير (بي.بي.سي وورلد سيرفيس)، إن إيران تضايق أفراد طاقم الخدمة الفارسية لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي) وأسرهم منذ تسع سنوات، فيما حث السلطات على رفع أي شكاوى تحريرية إلى (بي بي سي) مباشرة.

وأضاف - على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس - "أدعوهم إلى القدوم للحديث معنا في أي وقت وفي أي مكان. سواء في مكان عام أو خاص".

وطبقا لبيان من (بي.بي.سي)، فإن شقيقة مراسلة مقرها لندن، احتجزت في السجن في طهران، وظلت في الحبس الانفرادي لمدة 17 يومًا عندما رفضت الصحفية ترك وظيفتها أو التجسس على زملائها.

وأضاف البيان: "إن مضايقة الصحفيين واتهامهم بالتجسس لمجرد القيام بوظائفهم ليس تكتيكا جديدا".

وقالت محامية هيئة الإذاعة البريطانية كيولان جالاهر في بيان "لكن استهداف أفراد أسر (الصحفيين) ومصادرهم ونقل هذا الأمر عبر الحدود، أمر جديد ومقلق للغاية".