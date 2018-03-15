قتلى ومصابون في انهيار جسر للمشاة بجامعة فلوريدا الدولية

كتب - هشام عبد الخالق:

تعرض كوبري جديد للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية، بمنطقة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى الانهيار، مما أسفر عن العديد من الوفيات.

وذكرت شبكة أنباء "إن.بي.سي" نقلًا عن مسؤولي دورية الطرق السريعة في فلوريدا، اليوم الخميس، أنه يوجد العديد من الوفيات إضافة إلى خمسة مصابين يتلقون العلاج، ويقبع أحدهم في حالة حرجة.

وأصدرت جامعة فلوريدا بيانًا، عبّرت خلاله عن الصدمة والحزن إزاء الأحداث المأساوية التي تشهدها الجامعة الدولية في الوقت الراهن، مضيفة أنها لا تزال تشارك في جهود الإنقاذ وجمع المعلومات بشأن الحادث.

وكان من المقرر افتتاح الجسر الذي يبلغ عرضه 30 قدمًا وطوله 174 قدمًا في أوائل العام المقبل، للسماح للطلاب بالعبور من خلاله سواء على الأقدام أو الدراجات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث، وإن الإدارة ستقدم الدعم المطلوب للمسؤولين المحليين.

وأعلن مكتب حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، أنه سيتوجه إلى مقر الحادث اليوم، لاطلاع مسؤولي إنفاذ القانون والجامعة، على حادثة انهيار جسر للمشاة بالقرب من الحرم الجامعي.

المجلس الوطني لسلامة النقل، أعلن أنه سيرسل فريقًا للتحقيق في حادثة انهيار الجسر.