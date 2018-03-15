البنتاجون: إيران مصدر الفوضى في المنطقة

واشنطن - (أ ش أ)

أكدت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران هي مصدر الفوضى في المنطقة.

وقالت وايت - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- "إن واشنطن ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، لكنها تريد من شركائها وحلفائها أن يفهموا أن إيران هي مصدر الفوضى في المنطقة".

من جانبه، طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر الجميع بأن يقف ضد إيران وعملياتها في سوريا.

وشدد ماكماستر على ضرورة أن تجرم الدول التعامل مع الشركات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وإيران.

وقال ماكماستر، "إن أمريكا ملتزمة بمحاربة داعش والقضاء عليه"، مؤكدا أن واشنطن ستقوم بدورها في محاربة الإرهاب ومساعدة المدنيين ضحايا الأزمة السورية.