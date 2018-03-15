أردوغان يهنئ ميركل هاتفيًا بفترة ولاية جديدة ويناقش معها العلاقات الثنائية

أسطنبول (د ب أ)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإعادة انتخابها مستشارة لفترة تشريعية جديدة.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية "أناضول"، إن التهنئة الهاتفية التي جرت مساء اليوم الخميس، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الوكالة أن ميركل وأردوغان أعلنا استعدادهما لإجراء حوار بين الدولتين.

وأكد أردوغان أيضًا على أهمية المواجهة المشتركة للتنظيمات الإرهابية، وأطلع ميركل على تطورات "عملية غصن الزيتون" الجارية في شمال سورية.

تبرر تركيا هجومها على قوات الحماية الكردية في شمال سورية بمكافحة الإرهاب.

وتصنف الحكومة التركية قوات الحماية الكردية كمنظمة إرهابية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.

كان أردوغان اتهم ألمانيا مرارا بأنها لا تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا أيضا.

كانت العلاقات بين برلين وأنقرة وصلت خلال العام الماضي إلى نقطة التقاء، غير ان الخلاف بين البلدين ينصب على إلقاء تركيا القبض على مواطنين ألمان لأسباب سياسية.

وتسعى تركيا منذ فترة لإعادة العلاقات بينها وبين ألمانيا إلى حالتها الطبيعية.