مسئول روسي: واشنطن لن تنجح فرض إرادتها على موسكو

موسكو - (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن كافة محاولات واشنطن لفرض إرادتها على موسكو ستبقى دون نتيجة، مشيرا إلى أن تلك المحاولات تضر بالسمعة الأمريكية.

وقال ريابكوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "كل محاولات واشنطن لفرض إرادتها علينا وإجبارنا على التراجع فيما يخص مصالحنا الوطنية ستبقى دون نتيجة"، مضيفا أن موسكو بدأت العمل على اتخاذ إجراءات ضد العقوبات الأمريكية الجديدة.

وتابع ريابكوف قائلا "بدأنا بالفعل تجهيز إجراءات انتقامية للرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 19 فردا روسيا، و5 مجموعات منها المخابرات الروسية بزعم تدخلهم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وشن هجمات إلكترونية.