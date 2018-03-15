وزير خارجية البرتغال: بلادنا في حاجة إلى دعم الأزهر الشريف

لشبونة - (أ ش أ)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يسعى إلى تعزيز قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك التي يجب أن تسود العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد.

وقال الطيب - خلال لقائه مع وزير الخارجية البرتغالي اوجستو سانتوس سيلفا، بمقر وزارة الخارجية البرتغالية اليوم الخميس - إن الأزهر يواجه الأفكار المتطرفة عبر مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، موضحا أنه يقدر انفتاح البرتغال على مختلف الثقافات والديانات ويعتز بالاندماج الإيجابي للمسلمين في البرتغال، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى البرتغال.

بدوره، أكد وزير الخارجية البرتغالي اوجستو سانتوس سيلفا، أن بلاده منفتحة على جميع الثقافات وسعادتها بالغة باستضافة كل الأعراق والأديان، معربا عن تقديره وسعادته لتلبية شيخ الأزهر الدعوة لزيارة البرتغال.

وأشار سيلفا إلى حاجة بلاده إلى دعم الأزهر الشريف في الحفاظ على وسطية الجالية الإسلامية والمواطنين المسلمين في البرتغال التي هي مثال ونموذج للتعايش السلمي، لافتا إلى أن البرتغال كانت لها في القرون الوسطى تجربة حزينة في عدم التسامح ولكن تم استيعاب الدرس جيدا.

وأوضح وزير الخارجية البرتغالي أن الجالية الإسلامية في البرتغال لها باع كبير في كل المجالات، لافتا إلى أن بلاده تنظر إلى الأزهر الشريف باعتباره مركزا أخلاقيا وليس مركزا علميا فحسب.