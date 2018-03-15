على مؤشر السعادة العالمي.. الإمارات أسعد العرب والصومال قبل مصر

ربح 6 مليارات دولار في اليوم ويغسل الأطباق.. جولة في يوم أغنى رجل

(مصراوي)

حلّت مصر في المركز رقم 122 على قائمة مؤشر السعادة العالمي في التقرير الصادر أمس الأربعاء، فيما كانت فنلندا هي الدولة الأسعد على العالم وجاءت 4 دول عربية في المراكز الخمسين الأولى.

وبحسب التقرير فإن الترتيب على المؤشر جاء بناء على حسابات بين الأعوام من 2015 إلى 2017، وتتعلق بنصيب الأفراد من الناتج المحلي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية ومعدل الفساد.

ويصدر التقرير السنوية عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة وضم 156 دولة.

جاءت فنلندا في المركز الأول لتصبح في محل النرويج في تقرير العام الماضي والتي جاءت ثانية. الدنمارك جاءت في المركز الثالث ثم أيسلندا وبعدهما تأتي سويسرا.

أما أول دولة عربية على القائمة فهي الإمارات في المركز رقم 20، وبعدها قطر والتي جاءت في المركز 32 وتليها مباشرة السعودية في المركز 33، ثم البحرين 43 والكويت 45.

ليبيا حلّت في المركز رقم 70 والجزائر جاءت رقم 84 والمغرب بعدها في المركز 85 ثم لبنان رقم 88 على القائمة.

أما المفاجأة فكانت دولة الصومال التي جاءت في المركز رقم 98، وبعدها تونس رقم 111، والعراق رقم 117، ثم مصر في المركز 122.

وفي مراكز المؤخرة، جاءت دول اليمن في المركز 152 وسوريا رقم 150، في القائمة التي كانت آخر الدول عليها هي دول بوروندي وقبلها أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وحلت إسرائيل في المركز رقم 11 بينما جاءت الولايات المتحدة الامريكية رقم 18 وتبعتها بريطانيا رقم 19. أما تركيا فجاءت في المركز رقم 74.