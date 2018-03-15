الحشد الشعبي العراقي يقصف تجمعًا لداعش داخل الأراضي السورية

الموصل (د ب أ)

قالت مصادر في قوات الحشد الشعبي بالعراق اليوم الخميس، إنها قصفت تجمعا لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية قرب الحدود العراقية غربي محافظة الأنبار 400 كم شمالي بغداد.

وذكرت مصادر إعلامية في الحشد، أن "اللواء 28 في الحشد الشعبي في قطاع عمليات غربي الموصل استهدف تجمعا لتنظيم داعش في الجهة المقابلة لمنطقة تل صفوك العراقية الحدودية مع سوريا".

وأضافت المصادر أن التحرك جاء بعد أن رصدت قوات اللواء تحركا لعناصر التنظيم الاجرامي في قرية الدشيشة داخل الاراضي السورية".

وأوضحت أن القصف " حقق إصابات مباشرة وأحرق عجلتين مسلحتين".

وتنتشر قوات الحشد الشعبي العراقية في صحراء محافظة نينوى المحاذية للحدود العراقية السورية، بعد طرد تنظيم داعش في معارك تحرير المحافظة العام الماضي.