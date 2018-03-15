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مقتل وإصابة 14 جنديا في هجوم مسلح في الرمادي العراقية

08:28 م الخميس 15 مارس 2018
مقتل وإصابة 14 جنديا في هجوم مسلح في الرمادي العراقية

ارشيفية

بغداد (أ ش أ)

قتل 7 جنود من الجيش العراقي، وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرق منطقة (الرطبة) بمدينة الرمادي.

وقال مصدر محلي في محافظة الأنبار - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - إن قوة من الجيش كانت تقوم بعملية واسعة بالصحراء جنوب شرق الرطبة غرب الرمادي تعرضت لهجوم مسلح من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح، لافتا إلى أن قوة من الجيش قتلت عددا من الإرهابيين خلال الاشتباك معهم.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل تطهير الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار من فلول (داعش) الإرهابي.

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