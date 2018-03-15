"الصحة العالمية": أكثر من 90% من المياه المعلبة تحتوي على جزيئات بلاستيك

لندن (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عثورها على جزيئات بلاستيكية في أكثر من 90% من المياه المعلبة بعد إجرائها تحليل على مياه بعض أشهر الشركات العالمية، وهو ما يتبع دراسة سابقة تشير لوجود مستويات عالية من البلاستيك في مياه الصنبور أيضًا.

وكشفت الدراسة الجديدة -حسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية- أنه بتحليل 259 زجاجة مياه من 19 موقعا في 9 بلدان لـ11 شركة مياه مختلفة تم العثور على متوسط 325 جزيئا من البلاستيك في كل لتر مياه يباع للمستهلكين.

وقالت الدراسة إن معدلات التركيز بلغت 10 آلاف قطعة بلاستيك في كل لتر من المياه، مشيرة إلى أنه بين 259 زجاجة مياه تم تحليلها كانت 17 فقط خالية من البلاستيك.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر أنواع البلاستيك شيوعا عثر عليها في المياه هو البوليبروبيلين، وهو النوع المستخدم في تصنيع أغطية الزجاجات.

وذكرت الدراسة أن الزجاجات المحللة تم إحضارها من الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك ولبنان وكينيا وتايلاند.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية أن المياه التي تم اختبارها هي أكوا (دانون)، وأكوافينا (بيبسي)، ودساني (كوكاكولا)، وإيبورا (بيبسي)، وإيفيان (دانون)، ونستله بيور لايف (نستلة)، وسان بيليجرينو (نستلة)، إضافة إلى شركات أخرى.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في تصريح للصحيفة إنه رغم عدم وجود دليل بعد على الآثار الجانبية لذلك الاكتشاف على صحة الإنسان، إلا أنه كشف يثير القلق.

وأضاف المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تراجع الأدلة المتاحة النادرة للغاية بهدف تحديد الثغرات التي تتخللها، كما تؤسس أجندة بحث لتشكيل تقييم للمخاطر أكثر شمولا.