برلماني روسي: الغرب يشن عدوانًا واسع النطاق ضد بلادنا

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن هناك عدوانا واسع النطاق ضد روسيا من جانب الغرب، واصفا بيان الدول الأربع ( بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا) بشأن قضية تسميم سيرجي سكريبال بأنه عدوان على بلاده.

وقال كوساتشوف - في تصريح اليوم الخميس - "إن بلاده لن تقدم أدلة لهذه الدول في موضوع سكريبال"، مضيفا: "أن إطلاق الاتهامات العشوائية ضد روسيا قبل أن ينتهي التحقيق ومن دون تقديم الأدلة يعني في الواقع أن العدوان الواسع النطاق ضد روسيا يتم تنظيمه باستخدام جميع الوسائل وتأليب الرأي العام لاحتمال استخدام القوة العسكرية".

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قد وصفت في بيان مشترك اليوم حادث التسمم في (سولزبوري) بأنه انتهاك لسيادة المملكة المتحدة قامت به روسيا، كمطالبة الدول الأربع روسيا بكشف كافة المعلومات المرتبطة ببرنامج غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الكيميائي أمام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والإجابة على كافة الأسئلة المرتبطة بالهجوم.