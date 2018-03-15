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اعتقال كوبي في كولومبيا للاشتباه في تخطيطه لقتل دبلوماسيين أمريكيين

07:49 م الخميس 15 مارس 2018
اعتقال كوبي في كولومبيا للاشتباه في تخطيطه لقتل دبلوماسيين أمريكيين

أرشيفية

بوجوتا (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة في كولومبيا شخصًا يحمل الجنسية الكوبية، بتهمة التآمر لقتل دبلوماسيين أمريكيين باسم تنظيم "داعش". 

وأعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن مراقبتها لأنشطة المشتبه به على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية وأنه قد اتضحت توجهاته الراديكالية تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة. 

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المشتبه به زُعم أنه قال في شهر فبراير الماضي إنه حصل على ترسانة من المتفجرات كان يخطط لتفجيرها في منطقة بالعاصمة بوجوتا يتردد عليها دبلوماسيون أمريكيون.

وأضافت الشبكة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به يوم الاثنين الماضي في مدينة بيريرا غربي كولومبيا بعد تنفيذ عملية مشتركة بين السلطات الإسبانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "اف بي آي" الأمريكي والشرطة الكولومبية.

يُشار إلى أن السفارة الأمريكية في كولومبيا لم تصدر حتى الآن بياناً حول هذه القضية.

هذا المحتوى من

Asha
دبلوماسيين أمريكيين الشرطة الكولومبية تنظيم داعش

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