السفارة المصرية بالإمارات تنهي استعداداتها لانطلاق الانتخابات الرئاسية

أبوظبي (أ ش أ)

انتهت السفارة المصرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي من كافة الاستعدادات لبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018 التي ستنطلق غدا الجمعة، والتي يتنافس فيها المرشحان: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى على منصب رئيس الجمهورية.

وأكدت السفارة في بيان لها، أن التصويت في انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن مصري متواجد بدولة الإمارات "مقيم أو زائر" خلال فترة التصويت - ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر شريطة أن يكون ساريا من حيث الصلاحية، مجددة الدعوة لكافة المصريين في الإمارات إلى المشاركة، مشيدة بتعاون ودعم السلطات الإماراتية.

وأوضحت السفارة أن عملية التصويت ستبدأ في تمام التاسعة صباح غد وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى 3 أيام، وذلك بمقر السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة المصرية بدبي، من خلال حضور الناخب للجنة السفارة للإدلاء بصوته بعد أن يقدم للجنة بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن.