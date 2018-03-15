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الجيش اليمني: مقتل 20 حوثيًا في تعز

07:44 م الخميس 15 مارس 2018
الجيش اليمني: مقتل 20 حوثيًا في تعز

أرشيفية

صنعاء (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني اليوم الخميس مقتل 20 من عناصر المليشيا الحوثية وإصابة آخرين عقب معارك عنيفة في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأشار الجيش اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إلى حدوث انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي وهروب عدد كبير من مقاتليها من أرض المعركة باتجاه مديرية دمنة خدير.

وأوضح الجيش اليمني إن قواته حققت تقدما ميدانيا باستعادة السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوبي شرق محافظة تعز.

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الجيش اليمني المليشيا الحوثية محافظة تعز

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