السفير المصري في موريتانيا: زيارة الطيب إلى نواكشوط تعزز من الترابط الإسلامي

نواكشوط (أ ش أ)

قال السفير المصري لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح، إن زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى نواكشوط، والتي تبدأ بعد غد السبت وتستمر ثلاثة أيام، تعزز من الترابط الإسلامي.

وأضاف السفير مصلح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن الزيارة الأولى من نوعها لشيخ الأزهر إلى موريتانيا تشكل إقرارا بأهمية موريتانيا على الساحة الإسلامية في منطقتي الساحل والغرب الإفريقي.

وأشار إلى أن موريتانيا اضطلعت بدور تاريخي لنشر الإسلام والحفاظ على الهوية والثقافة الإسلامية في مواجهة تيارات تهدف إلى طمس هذه الهوية.

ويولي الموريتانيون اهتماما متزايدا بهذه الزيارة، مؤكدين أهمية الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في نشر الإسلام الصحيح ومكانته في العالم أجمع.