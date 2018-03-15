تقرير أممي: الباكستانيون أسعد الناس بين الدول المجاورة

إسلام اباد (أ ش أ)

كشف تقرير أممي أن الباكستانيين هم أسعد الناس من بين جميع الدول المجاورة لها.

ووفقاً لتقرير السعادة العالمي السادس لعام 2018 ، فإن إسلام أباد تفوق 58 نقطة على الهند ، وعن الصين بـ 11 نقطة، وعن إيران بـ 31 وعن أفغانستان بـ 70 نقطة على جدول ترتيب السعادة.

وصنف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ، باكستان في المرتبة 75 من بين 156 دولة ، واستند الترتيب إلى ستة مؤشرات : دخل الفرد، ومتوسط العمر، والدعم الاجتماعي، والحرية، والكرم والفساد.

وذكر التقرير - وفق ما نقلته صحيفة دوون الباكستانية - أن فنلندا أسعد دولة في العالم ، في حين حصلت بوروندي على المركز الأخير ، وحصلت النرويج والدانمارك وأيسلندا على المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.