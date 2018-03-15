ماليزيا وتايلاند بصدد التوقيع على مذكرة حول الجنسية المزدوجة

بانكوك (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي، الفريق أول براويت وونجسوان أن حكومة بلاده سوف توقع على مذكرة للتفاهم بشأن اكتساب الجنسية المزدوجة، مع ماليزيا.

وقال براويت بوصفه أيضاً وزير الدفاع - وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الخميس - " نحن سنوقع مذكرة التفاهم حول الجنسية المزدوجة، والسلطات المعنية بصدد إعداد إطارها".

صرّح بذلك عقب ترأسه الدورة الـ 54 من اجتماع اللجنة العامة للحدود الماليزية التايلاندية، بالاشتراك مع وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، اليوم الخميس ، وأشاد بالجهود التي يبذلها مسؤولو البلدين لتسوية القضايا ذات الصلة بالجنسية المزدوجة.

وفيما يخص التعاون بصورة تبادل المعلومات عن قضايا إرهابية ، أكد الوزير التايلاندي أنه لا توجد معلومة تفيد بوجود أنشطة داعش في تايلاند.

ويهدف الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين الأمنيين ، بمن فيهم الشرطة ، والجيش وأعضاء مجلس الأمن الوطني من كلا البلدين، إلى مناقشة قضايا إدارة الحدود والجرائم العابرة للحدود وتسلل المهاجرين.