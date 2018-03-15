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ماي تهدد بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

07:25 م الخميس 15 مارس 2018
ماي تهدد بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

ساليزبيري (د ب أ)

هددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقالت ماي اليوم الخميس ،خلال وجودها في مدينة ساليسبري الصغيرة جنوب انجلترا: "إذا استمرت روسيا في استفزازنا، فمن الممكن أن نتخذ إجراءات أخرى"، إلا أنها لم تذكر تفاصيل عن ذلك.

وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات ضد روسيا شملت طرد 23 دبلوماسيا روسيا، وعدم حضور أي مسؤولين بريطانيون أو من أفراد العائلة الملكية فعاليات كأس العالم التي سوف تقام في روسيا الصيف المقبل.

كان قد عثر على الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال 66 عامًا، وابنته يوليا 33 عامًا فاقدي للوعي، على مقعد بأحد المنتزهات بمدينة ساليزبيري يوم الرابع من مارس الجاري.

واكتشفت السلطات البريطانية أنه كان هناك شروع في جريمة قتل بحقهما باستخدام غاز أعصاب خطير كان ينتجه الاتحاد السوفيتي السابق، وتعتقد لندن أن موسكو وراء هذه العملية.

وقدمت ماي الشكر للشرطة وقوات الإنقاذ في ساليسبري لاكتشافهما الجريمة خلال دورية روتينية، قائلة لهم: "لقد قمتم بعمل عظيم."

وفضلا عن ذلك فقد سألت ماي عن الحالة الصحية للضحيتين وعلمت بأنهما في حالة حرجة.

تيريزا ماي روسيا بريطانيا كأس العالم

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