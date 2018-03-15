الرئيس اللبناني يدعو البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

بيروت (أ ش أ)

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى المساهمة في المشاريع التي اعدها لبنان لتحسين قطاع الخدمات العامة لا سيما تأهيل شبكات الطرق والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي اضافة الى القطاعين الطبي والتعليمي.

واشار الرئيس عون خلال استقباله اليوم رئيس البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي الى ضرورة الاهتمام ايضا بقطاع الطاقة لا سيما بعدما اطلق لبنان مؤخرا آلية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية

وشدد الرئيس عون على اهمية المؤتمرات المقررة لدعم لبنان التي بدأ اولها اليوم في روما لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية والذي سيليه مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس ومؤتمر بروكسل للاهتمام بالنازحين السوريين.

ودعا البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الى زيادة استثماراته وتحفيز القطاع الخاص على ذلك اضافة الى المساعدة في حل ازمة الاسكان خصوصا ان الهدف من القروض الاسكانية هو مساعدة ذوي الدخل المحدود.