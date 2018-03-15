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مصرع 8 أشخاص على الأقل في سقوط مروحية عسكرية بالسنغال

06:19 م الخميس 15 مارس 2018
مصرع 8 أشخاص على الأقل في سقوط مروحية عسكرية بالسنغال

ارشيفية

دكار (د ب أ)

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم، في حادث سقوط طائرة عمودية عسكرية في السنغال.

وقالت حكومة السنغال ليلة الأربعاء/الخميس، إن 12 شخصًا آخرين أصيبوا، بعضهم إصابتهم خطيرة.

وقالت الحكومة، إن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء بالقرب من بلدة ميسّيره، ولم يعرف بعد سبب سقوط طائرة النقل العمودية الروسية الصنع من طراز Mi-17.

وقال مدير مستشفى ساليو سال إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي اثنان فيما بعد قرب مدينة كاولاك متأثرين بجراحهما.

السنغال سقوط مروحية دكار

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