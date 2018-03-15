مقتل 20 من قوات النخبة في الفرقة الرابعة التابعة للحكومة السورية

دمشق (د ب أ)

سقط قتلى وجرحى من القوات الحكومية السورية، في تفجير مبنى ببلدة عين ترما شرق العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر إعلامي من فيلق الرحمن التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "أكثر من 20 عنصرًا من قوات النخبة في الفرقة الرابعة، بينهم ضابط، قتلوا في كمين نصبه لهم مسلحو فيلق الرحمن عندما دخلوا مبنى البريد في بلدة عين ترما وتم تفجير المبنى ".

وأكد المصدر، أن "مجموعات اخرى من القوات الحكومية حاولت الوصول الى المبنى الذي تم تفجيره، لكنها وقعت تحت نيران مسلحي فيلق الرحمن ما اوقع جرحى في صفوفهم ".

وتعتبر قوات الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد من ابرز القوات الحكومية التي تقاتل على جبهات الغوطة الشرقية، حيث سقط منهم مئات القتلى والجرحى بعد ارسالهم تعزيزات على جبهة عين ترما في شهر اب/اغسطس.

وتم ارسال تعزيزات اخرى من قوات الفرقة الرابعة، والتي تعرف بقوات الغيث، التي يقودها العقيد غيث دلة الى جبهة حرستا مطلع العام الجاري بعد سيطرة القوات الحكومية على منطقة بيت جن في الغوطة الغربية بداية العام الجاري.