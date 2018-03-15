الأمم المتحدة تحصل على تعهدات بـ 100 مليون دولار لدعم "الأونروا"

روما (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على تعهدات بتقديم نحو 100 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في روما، وذلك بعد أن خفضت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للوكالة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة مازالت في حاجة إلى تمويل يصل إلى 346 مليون دولار لخطة عام 2018، بينما حذر مسئولون من أن الخدمات الأساسية يمكن أن تلغى حال عدم وصول الأموال إلى المنظمة.

كانت الأمم المتحدة قد أطلقت - أمس الأربعاء- خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 التي تناشد توفير 539.7 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتتألف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 من 240 مشروعًا ستعمل على تنفيذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس المانحين، من حكومات ومنظمات دولية، تقديم الدعم للأونروا من أجل معالجة التراجع في تمويل الوكالة التي تعني بغوث اللاجئين الفلسطينيين.

وفي افتتاح مؤتمر الأونروا للمانحين في روما، الذي تنظمه مصر والأردن والسويد، أشار جوتيريس إلى أن هذا الدعم يرسل رسالة قوية إلى اللاجئين الفلسطينيين تؤكد التزام المجتمع الدولي تجاه حقوقهم ورفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وقال:"بالنسبة لمن قد يشككون في النفقات، دعوني أكرر شعار حملة الأونروا لجمع التبرعات: الكرامة لا تقدر بثمن، باعتبار هذا الأمر مسألة تضامن إنساني، وخطوات ذكية من أجل السلام، دعونا نعطي الأونروا دعمنا الكامل والسخي".