رئيس سلوفينيا يتسلم استقالة رئيس الوزراء.. ويتوقع انتخابات مبكرة

بلجراد (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار، اليوم الخميس، استقالته رسميًا للرئيس بوروت باهور، الذي قرر عدم تعيين بديل له، ولكنه قال إنه يتوقع إجراء انتخابات مبكرة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن الرئيس باهور "يقدّر أن استقالة رئيس الوزراء ستقود إلى انتخابات مبكرة، ومن المتوقع أن تكون في النصف الثاني من مايو".

ويملك المشرعون خيار تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، ولكن بما أن الانتخابات كانت مقررة بالفعل في يونيو، فإن استقالة سيرار ستقدم موعدها لعدة أسابيع قليلة فقط.

وكان سيرار قد أبلغ البرلمان رسميًا بأنه سوف يقدم استقالته للرئيس باهور في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأعلن سيرار الخطوة المفاجئة أمام الصحفيين في وقت متأخر أمس الأربعاء، بعد ساعات من قرار المحكمة العليا بإلغاء نتيجة استفتاء جرى في سبتمبر الماضي، والتي أيدت مشروعا للسكك الحديدية بقيمة مليار يورو (23ر1 مليار دولار).