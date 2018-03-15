أمين الناتو يجتمع مع بوريس جونسون لبحث أزمة الجاسوس الروسي

بروكسل (د ب أ)

أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنه من المقرر أن يجتمع مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته في مدينة ساليسبري البريطانية.

ويقول ستولتنبرج، إن الهجوم - الذي وصفه الناتو بأنه أول هجوم باستخدام غاز الأعصاب على دولة تابعة لأراضي الحلف – "غير مقبول"، و"ليس له مكان في العالم المتحضر".

وأضاف ستولتنبرج أن "الهجوم الذي وقع في ساليسبري، جاء على خلفية نمط متهور من السلوك الروسي على مدى سنوات عديدة".

وقال إن الهجوم يأتي في سياق ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ووجودها العسكري في جورجيا ومولدوفا، والتدخل في شؤون غرب البلقان و"محاولات تقويض الانتخابات والمؤسسات الديمقراطيتين".