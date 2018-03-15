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لافروف: لا دافع وراء تسميم العميل الروسي قبل الانتخابات وكأس العالم

04:36 م الخميس 15 مارس 2018
لافروف: لا دافع وراء تسميم العميل الروسي قبل الانتخابات وكأس العالم

موسكو (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه من السخف الاعتقاد بأن تسمم الدولة الروسية عميلًا مزدوجًا سابقًا في بريطانيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية الأحد المقبل، وقبل استضافة كأس العالم لكرة القدم في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأوضح لافروف، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، "من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتقاد في أي موقف أن يتورط الاتحاد الروسي في ذلك".

وأضاف "ولكن حتى إذا قبل المرء بصورة افتراضية هذا المنطق الملتوي بصورة مؤلمة من جانب زملائنا الغربيين، إذن من في تفكيرهم الصحيح يعتقد أن الاتحاد الروسي قرر إحداث مثل هذه المشاكل لنفسه قبل الانتخابات الرئاسية، وقبل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ لا يوجد دافع".

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